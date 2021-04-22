Сенат Чехии призвал разорвать договор о дружбе с Россией и оставить в Праге только одного российского дипломата

Сенат (верхняя палата парламента) Чехии признал взрывы в Врбетице в 2014 году, к которым, по данным чешских правоохранителей, причастны российские спецслужбы, актом государственного терроризма против одного государства-члена Евросоюза, а значит и против всего ЕС.
За соответствующую резолюцию проголосовали 67 из 72 членов Сената, сообщает Чешское информагентство.
Сенаторы также призвали правительство Чехии расторгнуть договор о дружбе и сотрудничестве с Россией и сократить количество сотрудников российского посольства в Праге до одного человека.
Кроме того, члены Сената призвали обсудить события во Врбетице на уровне Совета безопасности ООН, а также в НАТО и Евросоюзе и попросить страны-члены ЕС о поддержке. Кроме того, члены Сената считают, что правительство должно требовать компенсации от России за последствия событий во Врбетице и исключения РФ из тендеров на строительство АЭС и другой критической инфраструктуры.
Ранее к таким же мерам чешское правительство призвала Палата депутатов (нижняя палата парламента Чехии).
- 18 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе во Врбетице в октябре и декабре 2014 года. Тогда погибли два человека, а ущерб от взрывов оценивается в несколько миллионов крон.
- Как следствие Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, на что сразу последовал ответ от РФ, которая высылает 20 чешских дипломатов. В России обвинения в причастности к взрывам назвали «фокусами» и увидели в этом «американский след».
- Глава чешского МИД выдвинул России ультиматум — вернуть всех высланных дипломатов в посольстве Чехии в Москве. Иначе пригрозил сократить персонал российского посольства в Чехии.
- Полиция Чехии также объявила в розыск двух россиян, которые использовали фальшивые паспорта во время посещения Праги и Злинского края 11—16 октября 2014 года. Это сотрудники российского ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эти же фамилии хорошо известны по делу об отравлении семьи Скрипалей в Великобритании в 2018 году, где они действовали под псевдонимами «Александр Петров» и «Руслан Боширов».
- Чешское издание Respekt пишет, что взрыв на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году был организован при участии сотрудников российской разведки и, возможно, был осуществлен, чтобы сорвать поставки оружия, в том числе для Украины. Поставкой вооружения с этого склада занимался болгарский бизнесмен Емельян Гебрев, которого через год после этих событий сотрудники ГРУ России пытались отравить веществом из группы «Новичок».