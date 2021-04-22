Сенат Чехии призвал разорвать договор о дружбе с Россией и оставить в Праге только одного российского дипломата

Сенат (верхняя палата парламента) Чехии признал взрывы в Врбетице в 2014 году, к которым, по данным чешских правоохранителей, причастны российские спецслужбы, актом государственного терроризма против одного государства-члена Евросоюза, а значит и против всего ЕС.

За соответствующую резолюцию проголосовали 67 из 72 членов Сената, сообщает Чешское информагентство.

Сенаторы также призвали правительство Чехии расторгнуть договор о дружбе и сотрудничестве с Россией и сократить количество сотрудников российского посольства в Праге до одного человека.

Кроме того, члены Сената призвали обсудить события во Врбетице на уровне Совета безопасности ООН, а также в НАТО и Евросоюзе и попросить страны-члены ЕС о поддержке. Кроме того, члены Сената считают, что правительство должно требовать компенсации от России за последствия событий во Врбетице и исключения РФ из тендеров на строительство АЭС и другой критической инфраструктуры.

Ранее к таким же мерам чешское правительство призвала Палата депутатов (нижняя палата парламента Чехии).