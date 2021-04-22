Чехія значно скорочує чисельність російських дипломатів у Празі. Вишлють 70 осіб

Міністерство закордонних справ Чехії на після закінчення терміну ультиматуму оголосило, що зменшує чисельність співробітників посольства Росії в Празі до розміру чеської дипмісії в Москві.

Про це було оголошено на пресконференції МЗС.

З Чехії вишлють 27 російських дипломатів і 67 адміністративних співробітників. Чисельність російської дипмісії дорівнюватиме чеській — 5 дипломатів і 9 осіб адміністративного персоналу.

Рішення прийнято після відмови Росії прийняти назад 20 висланих чеських дипломатів. 21 квітня в Кремлі заявили, що «розмови з Росією у стилістиці вимог безперспективні».