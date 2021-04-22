Чехія значно скорочує чисельність російських дипломатів у Празі. Вишлють 70 осіб

Міністерство закордонних справ Чехії на після закінчення терміну ультиматуму оголосило, що зменшує чисельність співробітників посольства Росії в Празі до розміру чеської дипмісії в Москві.
Про це було оголошено на пресконференції МЗС.
З Чехії вишлють 27 російських дипломатів і 67 адміністративних співробітників. Чисельність російської дипмісії дорівнюватиме чеській — 5 дипломатів і 9 осіб адміністративного персоналу.
Рішення прийнято після відмови Росії прийняти назад 20 висланих чеських дипломатів. 21 квітня в Кремлі заявили, що «розмови з Росією у стилістиці вимог безперспективні».
- 18 квітня премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року. За даними журналістів-розслідувачів і поліції, до вибуху причетні отруйники Скрипалів в Великій Британії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга, а також генерал ГРУ Аверʼянов. Чеське видання Respekt писало, що вибух на складі був організований для зриву поставок зброї в Україні.
- Як наслідок Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, на що відразу послідувала відповідь від РФ, яка висилає 20 чеських дипломатів. У Росії звинувачення у причетності до вибухів назвали «фокусами» і побачили в цьому «американський слід».
- 22 квітня Сенат Чехії закликав керівництво країни розірвати договір про дружбу з Росією і залишити в Празі тільки одного російського дипломата.