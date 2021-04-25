В России начали составлять список «недружественных государств». Туда уже включили США

Российские власти начали формировать список «недружественных государств» — туда точно попадут Соединенные Штаты.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире российского телеканала, ее слова приводит ТАСС.

По словам Захаровой, государствам из этого списка будет запрещено нанимать российских граждан для работы в диппредставительствах.

«Накануне был опубликован указ президента России, который содержит целый ряд мероприятий по выполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий», — сказала Захарова.

Она добавила, что «вся эта история» началась с «очередного витка недружественных действий США». «Как вы понимаете, и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США», — заявила Захарова.