В России начали составлять список «недружественных государств». Туда уже включили США

Российские власти начали формировать список «недружественных государств» — туда точно попадут Соединенные Штаты.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире российского телеканала, ее слова приводит ТАСС.
По словам Захаровой, государствам из этого списка будет запрещено нанимать российских граждан для работы в диппредставительствах.
«Накануне был опубликован указ президента России, который содержит целый ряд мероприятий по выполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий», — сказала Захарова.
Она добавила, что «вся эта история» началась с «очередного витка недружественных действий США». «Как вы понимаете, и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США», — заявила Захарова.
- 15 апреля в Белом доме официально объявили, что вводят новые санкции против российских компаний и лиц, а также высылают из США 10 дипломатов. Министерство финансов США опубликовало три отдельные новости о введении санкций. Они касаются кибератак на американские учреждения, оккупации Крыма и вмешательства в выборы в США. В МИД России пригрозили расплатой.
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия и другие.