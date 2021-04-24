Россиян уволят из посольств «недружественных государств». Путин подписал указ

Президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможность найма на работу граждан РФ в дипломатические миссии «недружественных государств».

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Список недружественных государств будет определять правительство РФ. В него точно войдут США и ряд стран Европы, которые высылали российских дипломатов и вводили санкции.

Указ Путина позволяет правительству определять, сколько людей, не имеющих гражданства работодателя, могут работать в его дипломатических представительствах на территории РФ. При этом действие указа не распространяется на аккредитованных дипломатов.

Многие иностранные посольства и консульства в России часто нанимают среди россиян технический персонал, чтобы не занимать квоту дипломатических сотрудников.