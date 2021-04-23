Страны Балтии решили выдворить нескольких российских дипломатов. РФ уже отреагировала

Литва, Латвия и Эстония в знак солидарности с Чехией решили выслать из своих стран российских дипломатов — всего четырех человек.
Литва, в частности, высылает двух сотрудников российского посольства. Они должны покинуть страну в течение семи дней. Соответствующую ноту вручили российскому послу в Литве Алексею Исакову, которого вызвали в литовский МИД.
Глава МИД Латвии тоже заявил, что Рига вышлет одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Аналогичное решение приняли и власти Эстонии.
В российском МИДе уже отреагировали — там заявили, что дипломаты стран Балтии «уже могут начинать прикидывать», кому из них придется покинуть Москву.
- 18 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе во Врбетице в октябре и декабре 2014 года. По данным журналистов-расследователей и полиции, к взрыву причастны отравители Скрипалей в Великобритании Александр Мишкин и Анатолий Чепига, а также генерал ГРУ Аверьянов. Чешское издание Respekt писало, что взрыв на складе был организован для срыва поставок оружия в Украину.
- Как следствие Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, на что сразу последовал ответ от РФ, которая высылает 20 чешских дипломатов. В России обвинения в причастности к взрывам назвали «фокусами» и увидели в этом «американский след».
- 22 апреля Сенат Чехии призвал руководство страны разорвать договор о дружбе с Россией и оставить в Праге только одного российского дипломата. В итоге чешский МИД решил уменьшить численность сотрудников посольства России в Праге до размера чешской дипмиссии в Москве.