Страны Балтии решили выдворить нескольких российских дипломатов. РФ уже отреагировала

Литва, Латвия и Эстония в знак солидарности с Чехией решили выслать из своих стран российских дипломатов — всего четырех человек.

Литва, в частности, высылает двух сотрудников российского посольства. Они должны покинуть страну в течение семи дней. Соответствующую ноту вручили российскому послу в Литве Алексею Исакову, которого вызвали в литовский МИД.

Глава МИД Латвии тоже заявил, что Рига вышлет одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Аналогичное решение приняли и власти Эстонии.

В российском МИДе уже отреагировали — там заявили, что дипломаты стран Балтии «уже могут начинать прикидывать», кому из них придется покинуть Москву.