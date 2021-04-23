Країни Балтії вирішили видворити кількох російських дипломатів. РФ вже відреагувала

Литва, Латвія та Естонія на знак солідарності з Чехією вирішили вислати зі своїх країн російських дипломатів — загалом чотирьох осіб.
Литва, зокрема, висилає двох працівників російського посольства. Вони мають залишити країну протягом семи днів. Відповідну ноту вже вручили російському послу в Литві Олексію Ісакову, якого викликали у литовське МЗС.
Глава МЗС Латвії теж заявив, що Рига вишле одного російського дипломата на знак солідарності з Чехією. Аналогічне рішення ухвалила і влада Естонії.
У російському МЗС вже відреагували — там заявили, що дипломати країн Балтії «вже можуть починати прикидати», кому з них доведеться покинути Москву.
- 18 квітня премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року. За даними журналістів-розслідувачів і поліції, до вибуху причетні отруйники Скрипалів у Великій Британії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга, а також генерал ГРУ Аверʼянов. Чеське видання Respekt писало, що вибух на складі був організований для зриву поставок зброї в Україні.
- Як наслідок Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, на що негайно послідувала відповідь від РФ, яка висилає 20 чеських дипломатів. У Росії звинувачення у причетності до вибухів назвали «фокусами» і побачили в цьому «американський слід».
- 22 квітня Сенат Чехії закликав керівництво країни розірвати договір про дружбу з Росією і залишити в Празі тільки одного російського дипломата. У підсумку чеське МЗС вирішило зменшити чисельність працівників посольства Росії в Празі до розміру чеської дипмісії в Москві.