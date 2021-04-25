У Росії почали складати список «недружніх держав». Туди вже внесли США

Російська влада почала формувати список «недружніх держав», туди точно потраплять Сполучені Штати.
Про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова в ефірі російського телеканалу, її слова наводить ТАСС.
За словами Захарової, державам із цього списку буде заборонено наймати російських громадян для роботи в диппредставництві.
«Напередодні був опублікований указ президента Росії, який містить цілу низку заходів щодо виконання вже наявних федеральних законів, згідно з якими тепер ті держави, які оголошені недружніми, не можуть набирати серед громадян РФ працівників для своїх дипломатичних і консульських місій», — сказала Захарова.
Вона додала, що «вся ця історія» почалася з «чергового витка недружніх дій США». «Як ви розумієте, і як я можу це підтвердити, природно, у списку фігурують США», — заявила Захарова.
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