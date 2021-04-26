Bellingcat: Операция ГРУ на складе в Чехии и отравление Гебрева были частью диверсии против Украины

Операция диверсионного подразделения 29155 Главного разведывательного управления (ГРУ) России в чешском Врбетице в 2014 году (в октябре и декабре) и попытки отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева могли быть диверсией против Украины.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Respekt.

По их данным, восемь ГРУшников, в том числе и отравители Скрипалей в Великобритании Александр Мишкин и Анатолий Чепига, а также генерал Андрей Аверьянов, пытались уничтожить боеприпасы и оружие Гебрева, которые могли быть экспортированы в Украину во время активной фазы войны на Донбассе. ГРУ целилось в чешский склад боеприпасов, поскольку там было определенное оружие гебревской компании EMCO — современные боеприпасы, совместимые с советским оружием в диапазоне от 120 до 152 мм.

EMCO, вероятно, сыграла важную роль для обороны Украины и подтвердила, что прямо или косвенно экспортировала боеприпасы в Украину в период с декабря 2014 года по февраль 2015-го по контракту, подписанному 10 ноября 2014 года.