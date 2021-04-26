Bellingcat: Операция ГРУ на складе в Чехии и отравление Гебрева были частью диверсии против Украины

Операция диверсионного подразделения 29155 Главного разведывательного управления (ГРУ) России в чешском Врбетице в 2014 году (в октябре и декабре) и попытки отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева могли быть диверсией против Украины.
Об этом говорится в расследовании журналистов Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Respekt.
По их данным, восемь ГРУшников, в том числе и отравители Скрипалей в Великобритании Александр Мишкин и Анатолий Чепига, а также генерал Андрей Аверьянов, пытались уничтожить боеприпасы и оружие Гебрева, которые могли быть экспортированы в Украину во время активной фазы войны на Донбассе. ГРУ целилось в чешский склад боеприпасов, поскольку там было определенное оружие гебревской компании EMCO — современные боеприпасы, совместимые с советским оружием в диапазоне от 120 до 152 мм.
EMCO, вероятно, сыграла важную роль для обороны Украины и подтвердила, что прямо или косвенно экспортировала боеприпасы в Украину в период с декабря 2014 года по февраль 2015-го по контракту, подписанному 10 ноября 2014 года.
На чешском складе во Врбетице была часть оружия Гебрева, но сам склад не был задействован в поставках. ГРУ ошиблось со складом, выбрав его целью. Вероятно, они не знали этого факта.
3 октября 2014 года гендиректор Imex Петр Бернатик (управляющий чешским складом) написал Гебреву письмо с жалобой на то, что EMCO еще не забрала боеприпасы и потребовал уплаты просроченных платежей за хранение. Он просил EMCO вывезти их до 15 октября 2014 года и сообщил, что к Imex обратились «несколько клиентов», которые хотят купить 10 тысяч 120-мм минометных мин и более 16 тысяч 152-мм крупнокалиберных снарядов (почти весь запас Гебрева на чешском складе).
Боеприпасы идеально подходили для ВСУ, и ГРУ полагало, что Гебрев продаст их Украине. Гебрев продавать товар отказался. Imex не сказала, кто был клиентом, но журналисты ранее выяснили, что запрос на доступ в склад делали Мишкин и Чепига, используя паспорта на другие имена — Николай Попа и Руслан Табаров.
Журналисты полагают, что взорвать склад и начать охоту на Гебрева решили после провальной попытки купить боеприпасы.
Чешские власти, ссылаясь на свое расследование, утверждают, что ГРУ, возможно, планировало взорвать боеприпасы не на территории Чехии, а в Болгарии. Возможно, они ждали, пока оружие прибудет на основной склад Гебрева в Болгарию, заранее заминировав его. ГРУшники надеялись, что к декабрю снаряды будут уже в Болгарии, и оба взрыва планировали на 3 декабря, но работники чешского склада случайно спровоцировали первый взрыв — 16 октября погибли два сотрудника Imex.
После взрывов ГРУ начало охоту на Гебрева. В 2015 году офицеры группами останавливались в болгарских отелях напротив офисов EMCO, и их визиты совпадали с датами покушений. Болгарская прокуратура обвинила трех россиян в покушении на Гебрева с использованием вещества, похожего на «Новичок». Доказать, что россияне применили «Новичок», сложно, поскольку образцы крови Гебрева исчезли из финской лаборатории Verifinn.
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия и другие страны.
- 23 апреля журналисты сообщили, что группа ГРУ находилась в Болгарии в 2014 и 2015 году во время серии взрывов на военных складах. Она же, вероятно, причастна и к отравлению «Новичком» Гебрева. Среди участников отравления — организатор переворота в Черногории.