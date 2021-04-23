«Радио Свобода»: ГРУ России может быть причастно к взрывам на складах в Болгарии. Один из участников — организатор переворота в Черногории

Сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) России находились в Болгарии в 2014 и 2015 году во время серии взрывов на военных складах. Они же, вероятно, и причастны к отравлению «Новичком» болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, склад которого ГРУшники (вероятно) взорвали в чешском Врбетице осенью 2014 года.
Об этом сообщает болгарская служба «Радио Свобода».
В 2014 году в населенных пунктах Горни-Лом, Костенец, Мыглиж и городе Казанлык произошли странные взрывы на складах боеприпасов и оружия. В Горни-Лом погибло 15 человек. В 2015 году с разницей меньше месяца (дважды) взрывались объекты на государственном Вазовском машиностроительном заводе «Сопот» (село Иганово), который производит противотанковые боеприпасы, зенитные ракеты и другое оружие.
Болгарские следователи так и не установили виновных, но журналисты-расследователи, совместно с Bellingcat, вышли на ГРУ. Отслеживание по GPS говорит о том, что группа сотрудников ГРУ стабильно находилась в стране в период взрывов. Данные о полетах из России в Болгарию и обратно показывают, что они прибывали перед взрывами и буквально сразу после них покидали страну.
Кроме этого, визиты не менее шести россиян, которых идентифицировали как агентов ГРУ, совпадали с попытками отравления Гебрева «Новичком». Первая попытка произошла 28 апреля 2015 года — через две недели после взрыва в Иганово (14 апреля).
По данным журналистов, ко всем взрывам явно имеет отношение Владимир Моисеев, использовавший псевдоним «Владимир Попов». Он четыре раза был в Болгарии в 2014 году (в марте, сентябре, ноябре и декабре) и один раз в 2015 году. Все поездки совпадали с днями взрывов.
Интересно, что Моисеева ищут в Черногории — власти его считают одним из организаторов неудачной попытки госпереворота в 2016 году.
Среди других агентов ГРУ — Денис Сергеев (псевдоним Сергей Федотов) и Сергей Лютенков (Сергей Павлов). Они, вероятно, отвечали за отравление Гебрева. Их визиты совпали с датами покушения.
- 18 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе во Врбетице в октябре и декабре 2014 года. По данным журналистов-расследователей и полиции, к взрыву причастны отравители Скрипалей в Великобритании Александр Мишкин и Анатолий Чепига, а также генерал ГРУ Аверьянов. Чешское издание Respekt писало, что взрыв на складе был организован для срыва поставок оружия в Украину.
- До этого в Болгарии гремел шпионский скандал — в Софии задержали двоих разведчиков, подозреваемых в работе на Россию. Они должны были организовать шпионскую сеть. Болгария выслала двух российских дипломатов.