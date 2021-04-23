«Радіо Свобода»: ГРУ Росії може бути причетне до вибухів на складах у Болгарії. Один з учасників — організатор перевороту в Чорногорії

Співробітники Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії знаходилися в Болгарії в 2014 і 2015 році під час серії вибухів на військових складах. Вони ж, ймовірно, і причетні до отруєння «Новачком» болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева, склад якого ГРУшники (ймовірно) підірвали в чеському Врбетіце восени 2014 року.

Про це повідомляє болгарська служба «Радіо Свобода».

У 2014 році в населених пунктах Горні-Лом, Костенец, Миглиж і місті Казанлик відбулися дивні вибухи на складах боєприпасів і зброї. У Горні-Лом загинули 15 осіб. У 2015 році з різницею менше місяця (двічі) вибухали обʼєкти на державному Вазовському машинобудівному заводі «Сопот» (село Іганово), який виробляє протитанкові боєприпаси, зенітні ракети та іншу зброю.

Болгарські слідчі так і не встановили винних, але журналісти-розслідувачі, спільно з Bellingcat, вийшли на ГРУ. Відстеження за GPS говорить про те, що група співробітників ГРУ стабільно перебувала в країні в період вибухів. Дані про польоти з Росії в Болгарію і назад показують, що вони прибували перед вибухами і буквально одразу після них залишали країну.

Крім цього, візити не менше шести росіян, яких ідентифікували як агентів ГРУ, збігалися зі спробами отруєння Ґебрева «Новачком». Перша спроба сталася 28 квітня 2015 року — через два тижні після вибуху в Іганово (14 квітня).