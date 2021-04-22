Словакия в знак солидарности с Чехией высылает трех российских дипломатов.

Об этом пишет местное издание ТА3.

«Словакия высылает трех российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней», — заявил премьер-министр республики Эдуард Хегер.

Такое заявление премьер сделал во время совместного брифинга с министром обороны Ярославом Надем и министром иностранных дел Иваном Корчоком. Хегер также сообщил, что перед тем, как принять решение о высылке российских дипломатов, они тщательно изучили информацию спецслужб.

«Словакия подтверждает свою заинтересованность в построении отношений с Россией, которые будут основаны на взаимном уважении. В то же время мы ожидаем от представителей российского дипломатического представительства, которые будут уважать принципы поведения, основанные на соответствующих международных конвенциях», — добавил Хегер.