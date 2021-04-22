Словакия в знак солидарности с Чехией высылает трех российских дипломатов.
Об этом пишет местное издание ТА3.
«Словакия высылает трех российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней», — заявил премьер-министр республики Эдуард Хегер.
Такое заявление премьер сделал во время совместного брифинга с министром обороны Ярославом Надем и министром иностранных дел Иваном Корчоком. Хегер также сообщил, что перед тем, как принять решение о высылке российских дипломатов, они тщательно изучили информацию спецслужб.
«Словакия подтверждает свою заинтересованность в построении отношений с Россией, которые будут основаны на взаимном уважении. В то же время мы ожидаем от представителей российского дипломатического представительства, которые будут уважать принципы поведения, основанные на соответствующих международных конвенциях», — добавил Хегер.
- 18 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе во Врбетице в октябре и декабре 2014 года. По данным журналистов-расследователей и полиции, к взрыву причастны отравители Скрипалей в Великобритании Александр Мишкин и Анатолий Чепига, а также генерал ГРУ Аверьянов. Чешское издание Respekt писало, что взрыв на складе был организован для срыва поставок оружия в Украину.
- Как следствие Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, на что сразу последовал ответ от РФ, которая высылает 20 чешских дипломатов. В России обвинения в причастности к взрывам назвали «фокусами» и увидели в этом «американский след».
- В четверг Министерство иностранных дел Чехии на после истечения срока ультиматума объявило, что уменьшает численность сотрудников посольства России в Праге до размера чешской дипмиссии в Москве.