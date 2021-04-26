Bellingcat: Операція ГРУ на складі в Чехії та отруєння Ґебрева були частиною диверсії проти України

Операція диверсійного підрозділу 29155 Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії у чеському Врбетіце у 2014 році (в жовтні та грудні) і спроби отруїти болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева могли бути диверсією проти України.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і Respekt.

За їхніми даними, вісім співробітників ГРУ, серед яких були й отруйники Скрипалів у Великій Британії Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга, а також генерал Андрій Аверʼянов, намагалися знищити боєприпаси і зброю Ґебрева, які могли бути експортовані в Україну під час активної фази війни на Донбасі. Метою ГРУ був чеський склад боєприпасів, оскільки там зберігалася певна зброя ґебревської компанії EMCO — сучасні боєприпаси, сумісні з радянською зброєю в діапазоні від 120 до 152 мм.

EMCO, імовірно, зіграла важливу роль для оборони України та підтвердила, що прямо або побічно експортувала боєприпаси в Україну в період з грудня 2014 року до лютого 2015-го на підставі контракту, підписаного 10 листопада 2014 року.