Чеські депутати вимагають від Росії компенсації за вибух складу боєприпасів у 2014 році

Палата депутатів парламенту Чехії ухвалила постанову із закликом до уряду вимагати від Росії фінансової компенсації за збиток від вибухів на військових складах у селі Врбетіце у 2014 році.
Про це повідомляє Seznam.
Раніше збитки оцінювали в один мільярд крон. Премʼєр-міністр Андрій Бабіш оголосив, що Мінфін вже готує позов про стягнення збитків.
Також представники нижньої палати парламенту запропонували заборонити російським компаніям брати участь у проєкті будівництва атомної електростанції та інших обʼєктів критичної інфраструктури в країні.
Окрім цього, депутати хочуть ще більше скоротити російське дипломатичне представництво у країні (перед цим вже вислали 18 російських дипломатів). Seznam пише, що в середу, 21 квітня, МЗС Чехії може оголосити про нову висилку працівників посольства РФ.
- Нагадаємо, що 18 квітня 2021 року премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року. Тоді загинули дві людини, а збитки від вибухів оцінюють у кілька мільйонів крон.
- Як наслідок Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, на що відразу послідувала відповідь від РФ, яка висилає 20 чеських дипломатів. У Росії звинувачення у причетності до вибухів назвали «фокусами» і побачили в цьому «американський слід».
- Поліція Чехії оголосила в розшук двох росіян, які використовували паспорти на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова під час відвідування Праги і Злінського краю 11—16 жовтня 2014 року. Ці ж прізвища добре відомі за справою про отруєння родини Скрипалів у Британії у 2018 році.