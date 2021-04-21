Чешские депутаты требуют от России компенсации за взрыв склада боеприпасов в 2014 году

Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству потребовать от России финансовой компенсации за ущерб от взрывов на военных складах в селе Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщает Seznam.

Ранее убытки оценивали в один миллиард крон. Премьер-министр Андрей Бабиш объявил, что Минфин уже готовит иск о взыскании убытков.

Также представители нижней палаты парламента предложили запретить российским компаниям участвовать в проектах строительства атомной электростанции и других объектов критической инфраструктуры в стране.

Кроме этого, депутаты хотят еще больше сократить российское дипломатическое представительство в стране (перед этим уже выслали 18 российских дипломатов). Seznam пишет, что в среду, 21 апреля, МИД Чехии может объявить о новой высылке сотрудников посольства РФ.