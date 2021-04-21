Чешские депутаты требуют от России компенсации за взрыв склада боеприпасов в 2014 году

Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству потребовать от России финансовой компенсации за ущерб от взрывов на военных складах в селе Врбетице в 2014 году.
Об этом сообщает Seznam.
Ранее убытки оценивали в один миллиард крон. Премьер-министр Андрей Бабиш объявил, что Минфин уже готовит иск о взыскании убытков.
Также представители нижней палаты парламента предложили запретить российским компаниям участвовать в проектах строительства атомной электростанции и других объектов критической инфраструктуры в стране.
Кроме этого, депутаты хотят еще больше сократить российское дипломатическое представительство в стране (перед этим уже выслали 18 российских дипломатов). Seznam пишет, что в среду, 21 апреля, МИД Чехии может объявить о новой высылке сотрудников посольства РФ.
- Напомним, что 18 апреля 2021 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе во Врбетице в октябре и декабре 2014 года. Тогда погибли два человека, а ущерб от взрывов оценивается в несколько миллионов крон.
- Как следствие Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, сразу же последовал ответ от РФ, которая высылает 20 чешских дипломатов. В России обвинения в причастности к взрывам назвали «фокусами» и увидели в этом «американский след».
- Полиция Чехии объявила в розыск двух россиян, которые использовали паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения Праги и Злинского края 11—16 октября 2014 года. Эти фамилии хорошо известны по делу об отравлении семьи Скрипалей в Великобритании в 2018 году.