«Чи хоче Україна війни? — Ні. Чи готова вона до неї? — Так». Десять важливих тез із відеозвернення Володимира Зеленського до Володимира Путіна напередодні можливого масштабного вторгнення Росії

Біля наших державних кордонів сконцентровано чималу кількість російських військ. Росія називає це навчанням, весь світ― шантажем. [Нас це хвилює]. Російська Федерація [...] створює всі передумови для ескалації.

Чи хоче війни Україна? Ні. Чи готова вона до неї? Так. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди.

Україна не починає війну першою, але Україна завжди стоїть до останнього.

Варто тричі подумати, чи треба довіряти експертам з інтернету, «надійним» джерелам ЗМІ, інсайдам анонімних Telegram-каналів.

Чи потрібно нам боятися? Ні. Бо Україна-2021 дуже відрізняється від України-2014.

У нас є армія та неймовірні захисники. Вони мають якісне оснащення та зброю, цінний досвід, мужність, високий бойовий дух, готовність дати відсіч будь-кому та максимально доступно пояснити, що прохід, проїзд чи проліт нашою землею небажаним гостям — заборонений і неможливий. Вони [не мають] страху й невіри.

[Наше] суспільство готове до масової волонтерської мобілізації, воно все віддасть, все знайде і все привезе. Вдень, уночі, в спеку й мороз.