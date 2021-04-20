«Чи хоче Україна війни? — Ні. Чи готова вона до неї? — Так». Десять важливих тез із відеозвернення Володимира Зеленського до Володимира Путіна напередодні можливого масштабного вторгнення Росії

Біля наших державних кордонів сконцентровано чималу кількість російських військ. Росія називає це навчанням, весь світ― шантажем. [Нас це хвилює]. Російська Федерація [...] створює всі передумови для ескалації.
Чи хоче війни Україна? Ні. Чи готова вона до неї? Так. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди.
Україна не починає війну першою, але Україна завжди стоїть до останнього.
Варто тричі подумати, чи треба довіряти експертам з інтернету, «надійним» джерелам ЗМІ, інсайдам анонімних Telegram-каналів.
Чи потрібно нам боятися? Ні. Бо Україна-2021 дуже відрізняється від України-2014.
У нас є армія та неймовірні захисники. Вони мають якісне оснащення та зброю, цінний досвід, мужність, високий бойовий дух, готовність дати відсіч будь-кому та максимально доступно пояснити, що прохід, проїзд чи проліт нашою землею небажаним гостям — заборонений і неможливий. Вони [не мають] страху й невіри.
[Наше] суспільство готове до масової волонтерської мобілізації, воно все віддасть, все знайде і все привезе. Вдень, уночі, в спеку й мороз.
Ми — нація військових, лікарів, науковців, інженерів, конструкторів, айтішників, архітекторів, будівельників, фермерів, художників, музикантів, поетів. І ми — нація творців, а не руйнівників. І ми не знищуємо інші землі й народи. Але це не означає, що ми дамо знищити себе.
Ми маємо підтримку міжнародних партнерів. Я говорив з лідерами Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, Великої Британії, Туреччини, із Президентом Ради Європи і Генсеком НАТО. Вони — на нашому боці. Готові підтримувати нас фінансово.
Готовий зустрітися з Путіним на Донбасі. Україна і Росія, незважаючи на спільне минуле, по-різному дивляться в майбутнє. Ми — це ми. Ви — це ви. Прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити і зрозуміти ситуацію. Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.