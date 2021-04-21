«Хочет ли Украина войны? — Нет. Готова ли она к ней? — Да». Десять важных тезисов из видеообращения Владимира Зеленского к Владимиру Путину накануне возможного масштабного вторжения России

У наших государственных границ сконцентрировано большое количество российских войск. Россия называет это учениями, весь мир — шантажом. [Нас это волнует]. Российская Федерация [...] создает все предпосылки для эскалации.

Хочет ли Украина войны? Нет. Готова ли она к ней? Да. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда.

Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего.

Стоит трижды подумать, надо ли доверять экспертам из интернета, «надежным» источникам СМИ, инсайдам анонимных Telegram-каналов.

Нужно ли нам бояться? Нет. Потому что Украина-2021 сильно отличается от Украины-2014.

У нас есть армия и невероятные защитники. У них есть качественное оснащение и оружие, ценный опыт, мужество, высокий боевой дух, готовность дать отпор любому и максимально доступно объяснить, что проход, проезд или пролет по нашей земле нежелательным гостям — запрещен и невозможен. У них [нет] страха и неверия.

[Наше] общество готово к массовой волонтерской мобилизации, оно все отдаст, все найдет и все привезет. Днем, ночью, в жару и мороз.