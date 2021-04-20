Россия проверяет на прочность институты морского права: она стягивает флот в Черное море, туда же идут корабли Британии и США. Объясняет директор Украинского института морского права и безопасности

Россия перебрасывает корабли нескольких флотов в Черное море. Восьмого апреля отряд кораблей Каспийской флотилии отправился в Черное море и пришел на новое место дислокации уже через неделю. В отряде 15 кораблей: три артиллерийских и восемь десантных катеров, суда обеспечения.

Семнадцатого апреля в акваторию Черного моря через Босфорский пролив зашли два больших десантных корабля Северного флота России — «Александр Отраковский» и «Кондопога». Вслед за ними в Черное море зашли еще два больших десантных корабля Балтийского флота — «Калининград» и «Королев». Таким образом, в Черном море сейчас сосредоточена группировка десантных кораблей в составе восьми судов, не считая захваченный россиянами в 2014 году украинский БДК «Константин Ольшанский».

Всего в Черном море, по оценкам редактора Украинского милитарного портала Михаила Люксикова, находятся более сотни российских кораблей.

Россия закрыла Керченский пролив и воздушное пространство над ним. Пятнадцатого апреля стало известно, что Россия до октября 2021 года закрывает проход через Керченский пролив, а также акваторию в районе мыса Тарханкут и вдоль Южного берега Крыма — от Севастополя до Гурзуфа. Коммерческих судов запрет не касается — только военных кораблей других государств и их судов служебного флота, в том числе гидрографических и спасательных.

С 20 апреля до 24 апреля Россия запретила полеты над частью Крыма и Черного моря — этот район объявили временно опасным. В зону ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), район у берегов Керченского полуострова и морской участок западнее Крыма.

А министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «США и НАТО продолжают провокации в Черном море».

По сути, Россия сделала запрещенную зону из территориального моря Украины, закрыв его от Севастополя до Гурзуфа, объясняет Богдан Устименко. Она закрыла мыс Тарханкут и Керченский пролив. «Если кто-то чужой для россиян туда зайдет, — говорит Устименко, — Россия может нанести по нему ракетный удар». Это грубое нарушение норм международного морского права, потому что таким образом Россия на весь мир объявила украинское море своим.

Керченский пролив, согласно Конвенции ООН по морскому праву, имеет международный статус. Ни Украина, ни Россия, по словам Устименко, не имеют права его перекрывать.

На карте выделены зоны Черного моря, которые заблокировала Россия Facebook / Богдана Устименко

Из 137 тысяч квадратных километров морского пространства Украины Россия захватила три четверти — примерно как площадь Исландии или Южной Кореи, и удерживает военной силой. И теперь Россия пробует легализовать оккупированное.

Россия будет смотреть, что сделают другие страны — какие инструменты международного права они будут использовать. По словам Богдана Устименко, действия России — это часть ее противостояния со США, Великобританией и другими странами НАТО.

Девятнадцатого апреля два эсминца военно-морского флота США «Дональд Кук» (DDG-75) и «Рузвельт» (DDG-80) вышли с базы на Крите и отправились в сторону пролива Дарданеллы. По словам Устименко, американцы должны сообщить Турции о своем проходе через Босфор — эта процедура может занять до 15 дней. У США есть военные базы в Румынии и Турции — на турецкой авиабазе дислоцированы ракеты, способные переносить ядерные боеголовки на большие расстояния.

Великобритания тоже отправит в Черное море свои корабли. Эсминец типа 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат типа 23 временно выйдут из состава авианосной группы Королевского военно-морского флота в Средиземном море и направятся через Босфор в Черное море. Их будет поддерживать авианосец HMS Queen Elizabeth с истребителями-бомбардировщиками F-35 и вертолетами на борту (через Босфор он пройти не сможет).

Во всех стратегических документах в сфере нацбезопасности Украины говорится, что мы не будем возвращать наши территории военным путем. Остаются дипломатические, политические и международно-правовые инструменты. «Дипломатические и политические инструменты сильны, когда у страны есть армия за спиной, как у США, — говорит Устименко. — Поэтому нам нужно сконцентрироваться на международно-правовых инструментах. Международное право на нашей стороне». Например, сейчас Арбитражный трибунал ООН по морскому праву рассматривает споры о Керченском проливе, строительстве Россией моста через Керченский пролив и остановке судов, следующих в украинские порты Мариуполя и Бердянска. Кроме того, Украине нужно провести делимитацию морской границы с РФ, приостановить судоходство в территориальном море вокруг Крыма на основании Конвенции ООН по морскому праву и подавать массовые иски против правительства России.