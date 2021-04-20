Росія перевіряє на міцність інститути морського права: вона стягує флот у Чорне море, туди ж ідуть кораблі Британії та США. Пояснює директор Українського інституту морського права і безпеки

Росія перекидає кораблі декількох флотів у Чорне море. Восьмого квітня загін кораблів Каспійської флотилії вирушив у Чорне море та прибув на нове місце дислокації вже за тиждень. У загін входять 15 кораблів: три артилерійські та вісім десантних катерів, судна забезпечення.

Сімнадцятого квітня в акваторію Чорного моря через Босфорську протоку зайшли два великі десантні кораблі Північного флоту Росії — «Олександр Отраківський» і «Кондопога». Слідом за ними в Чорне море зайшли ще два великі десантні кораблі Балтійського флоту — «Калінінград» і «Корольов». Таким чином, у Чорному морі зараз зосереджене угруповання десантних кораблів у складі восьми суден, якщо не враховувати захоплений росіянами у 2014 році український ВДК «Костянтин Ольшанський».

Загалом у Чорному морі, за оцінками редактора Українського мілітарного порталу Михайла Люксікова, перебувають понад сто російських кораблів.

Росія закрила Керченську протоку і повітряний простір над нею. Пʼятнадцятого квітня стало відомо, що Росія до жовтня 2021 року закриває прохід через Керченську протоку, а також акваторію в районі мису Тарханкут і уздовж Південного берега Криму — від Севастополя до Гурзуфу. Комерційних суден заборона не стосується — тільки військових кораблів інших держав та їхніх кораблів службового флоту, зокрема гідрографічних і рятувальних.

З 20 квітня до 24 квітня Росія заборонила польоти над частиною Криму і Чорного моря — цей район оголосили тимчасово небезпечним. У зону обмеження польотів до висоти 19 тисяч метрів входить повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії), район біля берегів Керченського півострова і морська ділянка на захід від Криму.

А міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що «США та НАТО продовжують провокації в Чорному морі».

По суті, Росія зробила заборонену зону з територіального моря України, закривши його від Севастополя до Гурзуфу, пояснює Богдан Устименко. Вона закрила мис Тарханкут і Керченську протоку. «Якщо хтось чужий для росіян туди зайде, — каже Устименко, — Росія може завдати по ньому ракетний удар». Це грубе порушення норм міжнародного морського права, тому що таким чином Росія на весь світ оголосила українське море своїм.

На карті виділені зони Чорного моря, які перекрила Росія Facebook / Богдана Устименко

Керченська протока, згідно з Конвенцією ООН з морського права, має міжнародний статус. Ані Україна, ані Росія, за словами Устименка, не мають права її перекривати.

Із 137 тисяч квадратних кілометрів морського простору України Росія захопила три чверті — приблизно як площа Ісландії або Південної Кореї, й утримує військовою силою. А тепер Росія пробує легалізувати окуповане.

Росія дивитиметься, що зроблять інші країни — які інструменти міжнародного права вони будуть використовувати. За словами Богдана Устименка, дії Росії — це частина її протистояння зі США, Великою Британією та іншими країнами НАТО.

Девʼятнадцятого квітня два есмінці військово-морського флоту США «Дональд Кук» (DDG-75) і «Рузвельт» (DDG-80) вийшли з бази на Криті та вирушили в напрямку протоки Дарданелли. За словами Устименка, американці повинні повідомити Туреччини про свій проход через Босфор — ця процедура може зайняти до 15 днів. У США є військові бази в Румунії та Туреччині — на турецькій авіабазі дислоковані ракети, здатні переносити ядерні боєголовки на великі відстані.

Велика Британія теж направить у Чорне море свої кораблі. Есмінець типу 45, озброєний зенітними ракетами, і протичовновий фрегат типу 23 тимчасово вийдуть зі складу авіаносної групи Королівського військово-морського флоту в Середземному морі та вирушать через Босфор у Чорне море. Їх підтримуватиме авіаносець HMS Queen Elizabeth із винищувачами-бомбардувальниками F-35 і вертольотами на борту (через Босфор він пройти не зможе).

У всіх стратегічних документах у сфері нацбезпеки України йдеться, що ми не будемо повертати наші території військовим шляхом. Залишаються дипломатичні, політичні та міжнародно-правові інструменти. «Дипломатичні та політичні інструменти сильні, коли у країни є армія за спиною, як у США, — каже Устименко. — Тому нам потрібно сконцентруватися на міжнародно-правових інструментах. Міжнародне право на нашому боці». Наприклад, зараз Арбітражний трибунал ООН з морського права розглядає спори про Керченську протоку, будівництво Росією моста через Керченську протоку і зупинку суден, що прямують в українські порти Маріуполя і Бердянська. Також Україні слід провести делімітацію морського кордону з РФ, призупинити судноплавство в територіальному морі навколо Криму на підставі Конвенції ООН з морського права та подавати масові позови проти уряду Росії.