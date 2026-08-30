Детонація у Милій на Київщині, 56 зниклих українців у Непалі та наркотики в машині екскомбата 47 ОМБр Ширшина. Головне за тиждень

Цього тижня в селі Мила на Київщині після російського удару здетонували боєприпаси на складі. Екскомбат «Магури» Олександр Ширшин заявив, що йому підкинули наркотики, а в Непалі через повені зникли 56 українців, яких розшукують досі.

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Детонацій в Милій

28 серпня російський дрон влучив у підприємство в селі Мила на Київщині, після чого там почалася детонація боєприпасів. Внаслідок атаки загинули 38 людей, ще 52 постраждали, серед них п’ятеро дітей. Дев’ятеро людей залишаються в лікарнях.

Внаслідок вибухів у Милій і прилеглих населених пунктах пошкоджено близько 300 об’єктів, зокрема понад 200 приватних будинків і 14 багатоповерхівок. Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили по місцю зберігання снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів.

Екскомбат «Магури» Ширшин заявив, що йому підкинули наркотики

Колишній командир батальйону 47 ОМБр «Магура» Олександр Ширшин заявив, що під час обшуку його автомобіля в Харкові поліцейські знайшли наркотики, які, за його словами, йому підкинули. У 2025 році Ширшин скаржився на «дебільні» завдання на Курщині.

X (Twitter) / «Бабель»

У коментарі «Бабелю» він припустив, що до інциденту може бути причетний командир 225 ОШП Олег Ширяєв, з яким у нього давній конфлікт. Згодом поліція пояснила, що отримала від Військової служби правопорядку інформацію про військового, який буцімто перевозить і збуває наркотики у військовій частині в Харкові.

Повені та зсуви в Непалі

26 серпня на кордоні Непалу та Китаю сталися масштабні повені та зсуви. Стихія забрала життя щонайменше 750 людей, ще понад три тисячі вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають, однак їм заважають зруйновані дороги та нові зсуви. Серед зниклих безвісти — 56 громадян України. МЗС повідомило, що зв’язку з ними досі немає.

Getty Images / «Бабель»

Україна посилила удари по Росії

Цього тижня українські військові атакували низку важливих об’єктів у Росії. Зокрема, СБУ вдарила по ракетоносію Ту-95МС на аеродромі «Енгельс», а також по складах боєприпасів і пального.

У ніч проти 30 серпня Сили безпілотних систем атакували російські аеродроми «Міллерово» та «Єйськ». За даними українських військових, там уразили «Панцир-С1», чотири радіолокаційні станції, склади боєприпасів та інші об’єкти.

Директор ЦРУ таємно їздив до Москви

Директор ЦРУ Джон Реткліфф цього тижня таємно відвідав Москву. За даними джерел The New York Times, він передав російській стороні реальну оцінку становища РФ у війні та закликав укласти мирну угоду, поки ситуація для Росії не стала ще гіршою.

Getty Images / «Бабель»

Водночас перед поїздкою до Москви, за даними медіа, директор ЦРУ поговорив з українськими колегами і запевнив їх, що вирушає вивчати позицію Росії, а не робити поступки від імені України.

За Дубовика внесли всю заставу

За гендиректора Директорату з питань правової політики Офісу президента Віктора Дубовика внесли всю суму застави — 7 млн гривень. Про це «Бабелю» повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Віктор Дубовик / Facebook

21 серпня суд відправив Дубовика під варту з можливістю вийти під заставу. Він є одним із фігурантів справи «Феміда». За версією слідства, Дубовик належав до злочинної організації, яка займалася рейдерством, підробляла документи і втручалася в державні реєстри.

Уряд підтримав законопроєкт про захист іноземців, які воюють за Україну

Кабінет міністрів 28 серпня схвалив законопроєкт, який посилює правовий захист іноземців і людей без громадянства, які воюють на боці України.

Після завершення військового контракту вони матимуть більше часу, щоб врегулювати свій правовий статус: проєкт пропонує збільшити строк законного тимчасового проживання в Україні з трьох до шести місяців.