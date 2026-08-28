NYT: Голова ЦРУ Реткліфф літав до Москви, щоб передати свою «похмуру» оцінку становища Росії у війні проти України

Під час поїздки до Москви цього тижня директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф передав голові російської ФСБ невтішні дані про реальне становище Росії у війні проти України та закликав укласти мирну угоду, поки не стало ще гірше.

Про це пише The New York Times із посиланням на чинних і колишніх посадовців США.

За словами співрозмовників видання, на зустрічі з головою ФСБ Олександром Бортниковим Реткліфф не погрожував Росії можливими наслідками, якщо Путін відмовиться від переговорів і вирішить продовжувати війну.

Натомість голова ЦРУ передав Бортникову свою «похмуру» оцінку ситуації на фронті та стану російської економіки. Цим він хотів закликати РФ укласти мирну угоду, поки ситуація не погіршилася.

Видання зазначає, що в ЦРУ давно сумніваються, чи отримує Путін від своїх радників правдиву інформацію про перебіг війни та втрати Росії.

Реткліфф наголосив, що російська армія зазнала значних втрат, а її просування на полі бою фактично зупинилося. За його словами, за 18 місяців від початку його роботи на посаді директора ЦРУ Росія захопила лише приблизно 1% території України. Цей результат він пов’язав, зокрема, з українським «майстерним» використанням безпілотників.

Медіа додає, що аналітики ЦРУ вже давно підтримують канали зв’язку із російськими ФСБ та СЗР. Цей контакт відбувається паралельно каналам Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з радниками Путіна.

Водночас перед поїздкою до Москви, за даними медіа, директор ЦРУ поговорив з українськими колегами та запевнив їх, що вирушає вивчати позицію Росії, а не робити поступки від імені України.

Деякі американські посадовці вважають, що повідомлення від директора ЦРУ може мати для Кремля більшу вагу, ніж звичайні дипломатичні сигнали. Українська сторона також сприймає Реткліффа як потенційно нейтральнішого посередника, ніж Віткофф і Кушнер.