Axios: У Москву приїхав директор ЦРУ Реткліфф — США попросили Україну не бити по російській столиці у цей час

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф сьогодні приїхав у Росію для переговорів з чиновниками Путіна. Через це США попросили Україну не бити по Москві цими днями.

Про це пише Axios з посиланням на двох американських чиновників.

Це перший візит Реткліффа до Москви з моменту його вступу на посаду 23 січня 2025 року.

Директор ЦРУ вилетів з Вашингтону в неділю та вирушив до Латвії урядовим літаком США. Після цього він вилетів з Риги до Москви на літаку C-17 ВПС США.

Раніше Politico з посиланням на джерела писало, що в середині жовтня в Москву та Санкт-Петербург поїде директор Федерального бюро розслідувань Кеш Патель. Візит планували 14—15 жовтня, але ці плани попередні та ще можуть змінитися.