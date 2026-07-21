Politico: Директор ФБР поїде до Росії в жовтні — приймати його буде, імовірно, ФСБ

Директор Федерального бюро розслідувань Кеш Патель в середині жовтня поїде в Москву та Санкт-Петербург — це буде перший візит директора американської спецслужби в Росію з 2013 року.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

За словами джерела, Патель планує спершу планує зупинитися в Москві, а потім у Санкт-Петербурзі. Приймати американського посадовця, імовірно, буде російська ФСБ. Поки що немає інформації про те, чи зустрінеться директор ФБР з Путіним або іншими російськими високопосадовцями. Візит планується 14—15 жовтня, але ці плани є попередніми та ще можуть змінитися.

Politico уточнює, що плани про візит зʼявилися на тлі того, що США та Росія не можуть дійти згоди про те, як закінчити війну в Україні, а американські законодавці вимагають запровадити жорсткі санкції проти Росії.

Роберт Мюллер був останнім директором ФБР, який відвідав Росію у 2013 році. Пізніше він очолив розслідування про можливе втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.