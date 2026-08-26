Операція «Феміда». За чиновника Офісу президента, який є одним з фігурантів справи про рейдерство, внесли всю заставу

За чиновника Офісу президента, який є одним з фігурантів справи «Феміда» про рейдерство в Києві, внесли всю заставу.

Про це повідомили «Бабелю» у Вищому антикорсуді.

Ідеться про гендиректора Директорату з питань правової політики ОП Віктора Дубовика. 21 серпня його відправили під варту із заставою в 7 мільйонів гривень.

За версією слідства, Дубовик входив до складу злочинної організації, яка займалася рейдерством, підробляла документи та несанкціоновано втручалась в реєстри.

Слідчі вважають, що посадовець розробляв юридичні схеми, щоб захоплювати чуже майно, та інструктував спільників, як підробляти судові ухвали про зняття арештів і приховувати їх у реєстрах від нотаріусів. Правоохоронці також кажуть, що він курував важелі впливу на Міністерство юстиції через підконтрольних працівників.

Операція «Феміда»

20 серпня НАБУ та САП розповіли про операцію «Феміда», в межах якої викрили злочинну групу, що займалась рейдерством в Києві. Як встановили слідчі, за допомогою хакерів фігуранти зламували державні реєстри, підробляли документи та використовували «своїх» людей в Господарському суді й Мін’юсті, щоб захоплювати підприємства і нерухомість.

Зокрема, восени 2025 року фігуранти у такий спосіб заволоділи підприємством вартістю понад 248 мільйонів гривень. У травні 2026-го намагалися заволодіти обʼєктами вартістю понад 207 мільйонів гривень.

Також вони прагнули отримати контроль над обʼєктом у центрі столиці вартістю понад 500 мільйонів гривень.

Ця операція — продовження справи «Форест Гамп» про легалізацію грошей, які витратили на заставу для ексміністра енергетики Германа Галущенка. Серед фігурантів обох справ ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра та екснардеп Максим Микитась. Обоє зараз під вартою.