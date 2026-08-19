Нова операція НАБУ стосується 150 млн гривень, які внесли як заставу за Галущенка. Головне зі справи

НАБУ та САП опублікували повне розслідування про легалізацію 150 млн грн, одержаних злочинним шляхом. За даними правоохоронців, їх використали, щоб сплатити заставу за одного з фігурантів справи «Мідас».

Імені фігуранта, за якого вносили цю заставу, не називають. Але з деталей справи випливає, що це, імовірно, колишній міністр енергетики Герман Галущенко.

За даними слідства, до складу злочинної групи входили:

заступниця керівника голови Офісу президента;

екснардеп;

голова правління державного банку «Сенс Банк»;

голова наглядової ради держбанку «Сенс Банк» та інші.

Їм сьогодні повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом.

Слідчі кажуть, що для реалізації схеми використали держбанк та рахунки підконтрольних підприємств. На початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над АТ «Сенс Банк».

Правоохоронці опублікували прослушку розмови заступниці керівника ОП (медіа писали, що мова про Ірину Мудру) з невідомим чоловіком. У розмові та згадує про «дах» для Сенс Банку, яким мали стати певний Давид та голова комітету Ради (його імʼя на записах приховали).

«Типу вони не будуть мочити Сенс Банк, а Сенс Банк їм башлятиме. Спочатку Давид прийшов, потім *** (голова комітету ВРУ). А телефонує мені біженець наш ізраїльський. Ну типу Тимур (імовірно, мова про Тимура Міндіча). Телефонує *** (високопосадовець ОПУ), візьми, будь ласка, Сенс Банк», — говорить на записах жінка, яку називають заступницею голови ОП.

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Також НАБУ заявило, що зафіксувало спроби ввести підконтрольних людей до НАБУ та інших правоохоронних органів.

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Також на плівках є розмова, де фігуранти обговорюють внесення застави за фігуранта справи «Мідас» — імовірно, Германа Галущенка. НАБУ вказує, що чоловіки на записі — екснардеп та його довірена особа. При чому до екснардепа співрозмовник звертається по імені Макс — раніше медіа писали, що серед фігурантів справи є колишній народний депутат Максим Микитась. У цій же розмові уточнюють, що заставу мають внести за Германа.

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Правоохоронці зʼясували, що 16 червня довірена особа екснардепа зустрілася з головою правління Сенс Банку. Потім він розповів про результати цієї зустрічі екснардепу, зокрема про труднощі з оплатою застави. Згодом про цю розмову екнардеп поінформував заступницю голови ОП.

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За даними слідства, перший транш у 50 млн грн доставили до офісу екснардепа та розділили: 15 млн грн отримала довірена особа, а решту передали в «пральню» — конвертаційний центр. 22 червня доставили другий транш у 10 млн грн.

Третій транш у 70 млн грн доставили до того ж офісу та поділили на дві частини: 20 млн грн отримала довірена особа, 50 млн грн передали в «пральню». Останній транш у 20 млн грн реалізували за тією ж схемою.

Усі ці гроші 29 червня пішли на заставу фігуранта справи «Мідас» Германа Галущенка.