За Галущенка, який фігурує у справі «Мідас», внесли всю суму застави — 150 млн грн

За колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, якого підозрюють у причетності до справи «Мідас» про корупцію в «Енергоатомі», внесли усю суму застави — 150 мільйонів гривень.

Це «Бабелю» підтвердили у Вищому антикорупційному суді.

«Схеми» з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що останні 45 мільйонів гривень застави за Галущенка внесли дві приватні фірми — «Пелет Сервіс» (4 мільйони гривень) та «Гірант Констракт» (41 мільйон гривень).

Ця ж компанія — «Гірант Констракт» — у п’ятницю, 26 червня, також внесла ще 46 мільйонів гривень застави, кажуть джерела «Схем».