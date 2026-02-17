Новини

ВАКС відправив під варту ексміністра енергетики Галущенка

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку.

Про це стало відомо з трансляції «Суспільного».

ВАКС відправив ексміністра енергетики Германа Галущенка під варту на 60 днів від дня затримання — до 15 квітня. Як альтернативу суд визначив заставу у 200 мільйонів гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для підозрюваного арешт і 425 мільйонів гривень застави. Прокурори заявили, що пізніше вирішать, чи подаватимуть апеляцію.

У разі внесення застави Галущенко буде зобовʼязаний:

  • здати закордонний паспорт;
  • носити електронний браслет
  • не полишати Київа та Київську область;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • не спілкуватись із Міндічем, Цукерманом, Миронюком, Басовим та іншими підозрюваними у справі «Мідас».

Галущенко заявив, що не збиратиме 200 мільйонів гривень на заставу, а «збиратиме на адвокатів», щоб подати апеляцію.