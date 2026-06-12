ВАКС зменшив заставу ексміністру Галущенку, який фігурує у справі «Мідас», до 150 млн грн

Вищий антикорупційний суд зменшив заставу ексміністру енергетики Герману Галущенку, який фігурує у справі «Мідас», з 200 мільйонів гривень до 150 мільйонів.

Про це повідомили у ВАКС.

Також суд продовжив арешт Галущенка ще на два місяці — до 10 серпня.

Галущенка затримали під час перетину кордону 15 лютого. Вже 16 лютого йому повідомили про підозру у справі «Мідас». Правоохоронці встановили, що через довірену людину Галущенка одна злочинна організація отримала понад $112 мільйонів.

Згодом, 15 квітня, ВАКС продовжив арешт Галущенка до 12 червня. Тоді розмір застави залишився тим самим — 200 мільйонів гривень.