Справа «Мідас». Суд продовжив арешт екміністру Герману Галущенку

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив арешт для ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, якого підозрюють у причетності до справи «Мідас» про розкрадання коштів в «Енергоатомі».

Про це повідомляє «Суспільне».

Галущенко буде під вартою до 12 червня. Розмір застави не змінився — 200 млн грн.

Прокурори просили про арешт, бо вважають, що є ризики: підозрюваний може переховуватися, впливати на свідків, спотворювати докази або вчинити нові злочини.

Адвокати Галущенка це заперечують. Вони кажуть, що слідство затягує справу і неефективно працює, а обвинувачення — необґрунтовані. Сам Галущенко заявив, що у справі немає реальних доказів — лише дублікати документів з інших томів.