У Непалі через повені та зсуви загинули понад 700 людей. Українців шукають досі

У Непалі через масштабну повінь та зсуви, які сталися 26 серпня, загинули 750 людей, ще 3 044 вважаються зниклими безвісти.

Про це пише Reuters.

За попередніми даними Червоного Хреста, через стихійне лихо постраждали понад 90 000 людей. Зараз рятувальні роботи зосереджені на тунелях гідроелектростанцій, які утворилися після того, як потік льоду, каміння, бруду та уламків обрушився на гімалайські річки.

Влада вважає, що там можуть бути сотні людей.

У МЗС України напередодні підтвердили, що у Непалі досі розшукують 56 українців, яких вважають зниклими безвісти. Даних про загиблих чи постраждалих українських громадян наразі немає. Україна намагається встановити місцезнаходження зниклих за допомогою пристроїв із геолокацією, які деякі з них мали при собі.