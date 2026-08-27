У Непалі через повінь і зсуви загинули 162 людини

У Непалі через повінь і зсуви, які сталися вчора вранці, загинули 162 людини. Ще понад 500 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це пише Reuters.

Зокрема, в районі округу Расува на кордоні з Тибетом (Китай) сталася руйнівна повінь і зійшли зсуви, які обвалилися в річку. Причина — раптовий землетрус.

Внаслідок інциденту 579 людей вважаються зниклими безвісти, з них 400 — іноземці. Серед них, за даними українського МЗС, — 53 українці.

На місці працює консул України в Непалі. Наразі немає інформації про загиблих чи постраждалих українців.