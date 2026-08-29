У селі Мила, де здетонував склад, двох людей досі шукають під завалами

У Міноборони заявили, що в селі Мила, де ввечері 28 серпня після атаки РФ здетонував склад зі зброєю, двох людей досі шукають під завалами.

Президент Зеленський також повідомив, що росіяни влучили у склад з боєприпасами, через що здетонували снаряди, міни, дрони та інша зброя. Також він заявив, що Росії буде «відповідь за все це, що вона робить».

Учора ввечері росіяни поцілили по підприємству в селі Мила, що в Бучанському районі Київщини, після чого там розпочалася детонація. Станом на зараз відомо про 37 загиблих, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Ще десятки людей постраждали.

Слідчі Нацполіції, прокуратура та СБУ вже проводять розслідування за фактом службової недбалості.