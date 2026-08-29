На Київщині внаслідок російської атаки загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич

Унаслідок російської атаки на Київщину 28 серпня загинув Тарас Дідич — голова Дмитрівської громади Бучанського району.

Про це повідомили мер Бучі Анатолій Федорук і міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, який раніше очолював Київську ОВА.

Калашник розповів, що Дідич одним з перших приїхав на місце атаки в Бучанському районі, щоб допомогти людям. Портал «Київщина 24/7» додає, що коли Дідич виїхав на місце прильоту, сталася детонація.

Тарас Дідич очолював Дмитрівську громаду понад 30 років, із 1994-го. Під час російської окупації весною 2022 року він залишався у громаді та допомагав її жителям.

«Знав його як сильного і небайдужого керівника, якому довіряла громада. Добре пам’ятаю нашу зустріч 3 березня 2022 року на Житомирській трасі біля «Мегамаркету». Я тоді віз продукти до частково окупованої Бучі, а Тарас Тарасович — до Дмитрівської громади», — написав мер Бучі Федорук.