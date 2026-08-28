Екскомбат «Магури» Ширшин вважає командира 225 ОШП Ширяєва причетним до інциденту з підкинутими наркотиками

Екскомбат 47 ОМБр «Магура» Олександр Ширшин розповів, що сьогодні в Харкові його зупинили поліцейські, коли він проїжджав повз місце ДТП. Вони обшукали авто і знайшли там наркотичні речовини — військовий твердить, що йому їх підкинули. Про це Ширшин повідомив у коментарі «Бабелю». З його слів, ще перед обшуком поліцейські почали закидати йому, що він начебто під дією якихось речовин: «У нас є інформація, що ви під чимось. Я кажу: «Ну якщо я під чимось — задувайте мене». Він каже: «Ні, ми поїдемо в медзаклад». Я кажу: «Добре, поїхали в медзаклад». Він каже: «Але давайте спочатку подивимося вашу машину. Відкрийте багажник». Зі слів Олександра Ширшина, він відкрив багажник — там нічого забороненого не знайшли. Тоді поліцейські попросили відкрити салон і «разів десять запитали, чи є в мене щось заборонене». Правоохоронці оглянули салон, особисті речі військового і попросили ще оглянути підлокітник. «Я тим підлокітником не користуюся, бо це заднє сидіння, відкриваю підлокітник — там якийсь пакет. Я його дістаю, він каже: “Що це?” Я кажу: “Я не знаю”. Я його розгортаю, а там — трава з вагами. І купа пакетиків», — повідомив військовий.

Ширшин пояснив, що побачив маленькі грамові ваги. За його припущенням, через те, що їх виявили разом з травою, йому тепер можуть інкримінувати збут наркотичних речовин. «І цей [поліцейський] мені каже: “Клади в машину”. Я кажу: “Я не буду класти в машину, це не моє”. Я закрив машину, поклав зверху на тачку», — сказав він. Ширшин зараз очікує на приїзд адвоката і слідчо-оперативної групи. На його переконання, поліцейські працювали за конкретною «наводкою» і точно знали, де і що саме шукати. Також він наголосив на тому, що на місці події присутні підозрілі люди. «В момент, коли мене зупинили, тут одразу були люди, схожі на СБУшників. Вони ходять зараз ховаються. Поліцейські кажуть, що їх не знають. Але навколо вони крутяться, передають мої дані, прямо зараз вони з мєнтами говорять, щось обмінюються, переписуються». Інцидент військовий повʼязує з своєю різкою і послідовною критикою штурмових полків. Зокрема, він вважає причетним до цього командира 225 окремого штурмового полку Олега Ширяєва, з яким у нього давній конфлікт. «У мене більше конфлікту ні з ким нема, окрім як з 225 і 425», — сказав Ширшин. Військовий також заявив, що цьому обшуку передувала низка подій, про які він повідомить дещо пізніше. Конфлікт Олександра Ширшина з командуванням У травні 2025 року Ширшин подав рапорт на звільнення і публічно звинуватив командування в «дебільних» завданнях і невиправданій втраті людей.