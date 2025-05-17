Комбат 47 бригади подав рапорт на звільнення. Що сталося

Командир батальйону 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин подав рапорт про звільнення з посади — він звинуватив командування в «дебільних задачах» і невиправданій втраті людей.

Про це Ширшин написав у Facebook.

«Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітєтом, крім як до провалів, не приводить ні до чого. Все, на що спроможні, — догани, розслідування, накладання стягнень. Ідуть всі в сраку. Політичні ігри й оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися», — йдеться в його пості.

Комбат зазначив, що написав рапорт і висловив сподівання на своє звільнення найближчим часом.