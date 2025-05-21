«Нас просто намагаються стерти»: Комбат 47 бригади пояснив свої звинувачення на адресу командування

Командир батальйону 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин пояснив, чому подав рапорт на звільнення і публічно висловився щодо цього рішення.

Про це йдеться у новій публікації на його сторінці у Facebook.

Ширшин розповів, що на Курщині та українсько-російському кордоні він неодноразово зіштовхнувся з «приреченими на провал» завданнями, що наражали особовий склад на ризик невиправданих втрат. З боку батальйону і рот вживали заходів, щоб цього уникнути, каже військовий.

«Перед тим як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані — крім одного, завдяки командиру 117 бригади», — написав комбат 47 бригади.

Він каже, що створив допис як заклик змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості. Військовослужбовець підкреслив, що ніколи не вимагав відставки головкома, а його батальйон завжди перебував на складних ділянках фронту.