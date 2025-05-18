Звільнення комбата 47 бригади Ширшина: у Генштабі зреагували

Генеральний штаб ЗСУ відповів на заяву командира батальйону 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Олександра Ширшина. Він повідомив у соцмережах, що подав рапорт на звільнення.

Ввечері 16 травня Ширшин написав пост у Facebook, в якому звинуватив командування в «дебільних задачах» і невиправданій втраті людей. Військовий заявив, що «політичні ігри й оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям».

Після цього Генштаб доповів про створення робочої групи, яка має вивчити обставини, згадані Олександром Ширшиним.

«Детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася», — йдеться в повідомленні.

Там пообіцяли «ухвалити відповідні рішення» за результатами перевірки.