Екскомбат 47 ОМБр Ширшин, у якого був конфлікт з командуванням, заявив, що йому «підкинули траву»

У травні 2025 року Ширшин подав рапорт на звільнення і публічно звинуватив командування в «дебільних» завданнях і невиправданій втраті людей.

«Одразу при зупинці було багато людей схожих на СБУ, яких мєнти типу не знають, але дані по мені передавали», — згодом поділився він.

Про це він написав у Фейсбуку.

Колишньому командиру батальйону 47 окремої механізованої бригади «Магура» Олександру Ширшину, який раніше скаржився на «дебільні» завдання командування на Курщині, «підкинули траву».

Згодом він розповів, що під час боїв на Курщині та українсько-російському кордоні він неодноразово зіштовхувався з «приреченими на провал» завданнями, що наражали особовий склад на ризик невиправданих втрат. Ширшин зазначив, що створив допис як заклик змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості.

У відповідь на заяву Ширшина Генштаб ЗСУ доповів про створення робочої групи, яка мала вивчити обставини, згадані військовим. Там пообіцяли «ухвалити відповідні рішення» за результатами перевірки.

У червні того ж року Ширшин написав, що у висновку після перевірки його назвали «недисциплінованим» і звинуватили в поширенні службової інформації в соцмережах. Згодом він пішов з посади командира батальйону 47 ОМБр «Магура».