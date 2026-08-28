Українські військові вдарили по ракетоносію Ту-95МС у російському Енгельсі

Українські військові СБУ вдарили по російському ракетоносію Ту-95МС на військовому аеродромі «Енгельс».

Про це пише СБУ.

Дрони подолали близько 800 кілометрів до цілі в Саратовській області РФ. Також, за попередніми даними, під ударом були склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами на аеродромі.

Це вже другий російський стратегічний бомбардувальник, по якому била СБУ в останні місяці. Після удару по Ту-95МС, який стався 17 липня, у літака повністю відірвало хвостову частину.