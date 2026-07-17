Українські військові знищили російський бомбардувальник Ту-95 на аеродромі «Енгельс»

Служба безпеки України знищила російський військовий літак Ту-95 на аеродромі «Енгельс» у Саратовській області РФ — майже за 800 км від держкордону України.
Про це пишуть президент Володимир Зеленський та СБУ.
За попередніми даними СБУ, через удар у літака повністю відірвало хвостову частину. Цей літак росіяни використовували для масованих ракетних ударів по Україні.
Аеродром Повітряно-космічних сил РФ атакували учора. Там дислокуються 121 гвардійський Севастопольський та 184 важкі бомбардувальні авіаполки, які мають бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС. Ці російські літаки є носіями далекобійних крилатих ракет Х-101 та Х-555.
- Також у ніч проти 16 липня українські військові вдарили по нафтобазі «Шахтарськ» на Донеччині та по шістьох російських танкерах.