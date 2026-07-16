Українські підрозділи вдарили по нафтобазі «Шахтарськ» на Донеччині та по російських танкерах

У ніч проти 16 липня українські військові вдарили по нафтобазі «Шахтарськ» на Донеччині та по шістьох російських танкерах.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Цю нафтобазу росіяни використовують для того, щоб зберігати пальне та забезпечувати ним військову техніку.

Також під ударом були два буксири в Чорному та Азовському морях. Українські війська вдарили по автомобільному мосту в районі Приморська (Запорізька область), по залізничному мосту «Сиваш» у Криму (біля Чонгара) та по складу з РЕБ у районі Новодарʼївки на Луганщині.