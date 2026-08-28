Reuters: США запроваджують нові санкції проти компаній, повʼязаних з Іраном

США запроваджують нові санкції проти компаній, повʼязаних з Іраном, а також проти однієї людини.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

За даними Reuters, США планують позбавити доступу до американської фінансової системи філію єгипетського банку Banque Misr в ОАЕ через роботу з Іраном. Однак поки рішення остаточно не затвердили.

Водночас сьогодні Мінфін США вже офіційно запровадив санкції проти компанії з Гонконгу та однієї людини, пов’язаної з іранським Bank Melli.

Axios із посиланням на джерела 26 серпня писав, що Вашингтон наразі не планує нових ударів по Ірану. Натомість США зосередяться на посиленні санкцій, а також продовжать блокаду Ормузької протоки.