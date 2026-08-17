Al Arabiya: Іран та США домовились продовжити перемирʼя

Іран та США погодились продовжити 60-денне перемирʼя.

Про це повідомляє арабське медіа Al Arabiya з посиланням на джерела.

Термін меморандуму про взаєморозуміння, який США та Іран підписали в червні, спливає сьогодні.

Офіційного підтвердження поки немає. Президент США Дональд Трамп за 20 хвилин до повідомлення Al Arabiya написав, що «головна мета була і завжди буде незмінною: Іран у жодному разі, у жодній формі не може мати ядерної зброї».

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня він повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

24 липня Трамп оголосив про припинення ударів по іранських цілях. WSJ писав, що це може бути повʼязано з дефіцитом запасів американських ракет для ППО. Перед цим США майже два тижні щодня били по Ірану, а Тегеран заявив, що припиняє операції у відповідь, бо його стратегія полягала лише у «дзеркальних діях».

27 липня Трамп сказав Axios, що Вашингтон і Тегеран ведуть «дуже глибокі переговори». Водночас він попередив: якщо дипломатія не спрацює, США знову вдадуться до жорстких військових дій. Уночі 30 липня, після майже тижневої паузи, американські військові завдали серії ударів по Ірану.