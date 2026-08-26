Axios: США змінюють тактику стосовно Ірану. Замість ударів використовуватимуть санкції

Державний секретар США Марко Рубіо в останні дні повідомив кільком главам МЗС країн-союзників, що Вашингтон наразі не планує нових ударів по Ірану. Натомість США зосередяться на посиленні санкцій.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників, держсекретар США Марко Рубіо розповів союзникам, що Вашингтон не планує відновлювати масштабні бойові дії проти Ірану.

Водночас США можуть атакувати у відповідь, якщо Тегеран вдарить першим. Натомість США продовжуватимуть морську блокаду та запроваджуватимуть санкції. Крім того, країна планує пропустити якомога більшу кількість нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

Такий підхід, за даними Axios, може свідчити про те, що президент США Дональд Трамп втомився від війни та хоче завершити її принаймні на нинішньому етапі.

Одне з джерел заявило, що такий підхід може зберігатися щонайменше до завершення проміжних виборів у США. Потім Вашингтон може знову розглянути можливість нової військової кампанії.

За даними Axios, Вашингтон наразі не веде переговорів з Тегераном. США продовжують чинити тиск, розраховуючи, що це змусить Іран повернутися за стіл переговорів. Водночас нова ситуація в Ормузькій протоці послабила позиції Тегерану в можливих майбутніх переговорах.