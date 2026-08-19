Андрія Сибігу перепризначили на посаду міністра закордонних справ

Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ.

За таке рішення проголосували 266 депутатів на сьогоднішньому засіданні Ради.

Проти не було жодного, 14 утрималися, 45 не голосували.

Сибіга очолював МЗС з вересня 2024 року, змінивши на цій посаді Дмитра Кулебу. До того він був заступником міністра, а ще раніше — заступником голови Офісу президента.

Дипломатичну карʼєру розпочав у 1997 році з посад аташе, третього, другого секретаря відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України. Загалом приблизно 20 років працював у структурі Міністерства закордонних справ України.

Кадрові зміни

Після відставки премʼєрки Юлії Свириденко 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Це спричинило хвилю протестів у різних містах України. Мітингувальники також просили зняти з посади Олександра Сирського.

Наступного дня, 16 липня, 289 депутатів проголосували за те, щоб призначити Сергія Корецького на посаду премʼєр-міністра України. Того ж дня Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду — тоді Зеленський не вніс подання щодо кандидатур на посади міністра оборони та міністра закордонних справ. Однак уряд тимчасово призначив Сибігу виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

20 липня колишній в. о. керівника СБУ Євгеній Хмара офіційно став в. о. міністра оборони. Також Хмару призначили заступником міністра оборони. 22 липня Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце іншим указом призначили Михайла Драпатого.