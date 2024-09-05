Андрія Сибігу призначили міністром закордонних справ України.
До цього він працював першим заступником очільника МЗС, заступником керівника Офісу президента і був послом України в Туреччині.
Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський і виніс подання у Верховну Раду, яке підтримали 258 депутатів.
Що відомо про Андрія Сибігу
Дипоматичну карʼєру розпочав у 1997 році з посад аташе, третього, другого секретаря відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України. Загалом майже 20 років працював у структурі Міністерства закордонних справ України, а в 2016 році став послом у Туреччині. З посольства перейшов до Офісу президента України у 2021—2024 роках. Цього року його призначили першим заступником міністра закордонних справ.
- Сьогодні, 5 вересня, парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ. За інформацією джерел «Бабеля» в керівництві партії «Слуга народу», після свого звільнення Кулеба мав очолити нову обʼєднану місію України при НАТО — ЄС, однак поки що вирішив взяти паузу.