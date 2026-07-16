Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду, а Корецький склав присягу премʼєра

Верховна Рада України проголосувала за призначення міністрів нового уряду премʼєр-міністра Сергія Корецького.

Про це стало відомо з трансляції ВРУ.

За новий склад уряду проголосували 264 народних депутати. До уряду Корецького увійшли:

Денис Шмигаль — перший віцепрем’єр-міністр України, міністр енергетики.

Тетяна Бережна — віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики, міністр культури.

Всеволод Ченцов — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Віталій Безгін — міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту.

Андрій Бутенко — міністр освіти і науки.

Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ.

Тарас Висоцький — міністр аграрної політики та продовольства.

Микола Калашник — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Віталій Кім — міністр у справах ветеранів.

Олександр Кравченко — міністр економіки та довкілля.

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я.

Сергій Марченко — міністр фінансів.

Денис Маслов — міністр юстиції.

Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності.

Оксана Ферчук — міністр цифрової трансформації.

Водночас президент ще не вніс до Ради подання щодо кандидатур на посади міністра оборони та міністра закордонних справ. Під час засідання Сергій Корецький склав присягу прем’єр-міністра України.

Тим часом Рада позбавила депутатських мандатів Дениса Маслова та Віталія Безгіна через їхній перехід до уряду. За відставку Маслова проголосували 292 нардепи, за Безгіна — 290. Відтепер Маслов буде міністром юстиції, а Безгін — міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених людей.