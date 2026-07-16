18-річному українцю в Польщі висунули звинувачення за написи, які прославляють УПА. Йому може загрожувати від 10 років вʼязниці

У Польщі звинуватили 18-річного українця в тому, що він на замовлення російських спецслужб розміщував на будівлях і меморіальних об’єктах написи, що прославляють УПА та Степана Бандеру.

Про це пише Reuters.

Українця затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) Польщі. 18-річного Іллю К. звинуватили в 47 злочинах, які він вчинив з листопада 2024 року по серпень 2025-го. Серед них: наруга над пам’ятними місцями та підготовка до диверсії з використанням дрона.

У заяві польського агентства сказано, що метою його дій було розпалювання міжетнічної напруженості між Польщею та Україною. Українцю загрожує від 10 років ув’язнення до довічного позбавлення волі.