Колишній польський премʼєр Качинський поверне свій орден Ярослава Мудрого

Колишній премʼєр-міністр Польщі та лідер правої партії «Право і справедливість» (президент Кароль Навроцький — її член) Ярослав Качинський поверне Україні орден Ярослава Мудрого II ступеня.

Про це він сказав під час пресконференції, пише RMF24.

Качинський отримав орден у 2022 році від українського президента Володимира Зеленського. Зараз він пояснює, що так хоче виразити своє ставлення не до українців, а до «українських еліт». Також це акт лояльності до президента Польщі Кароля Навроцького — члена «Права і справедливості».

Польський політик засудив приїзд на конференцію з відновлення України в Гданську (яка триває з 25—26 червня) мера Львова Андрія Садового, оскільки той є «явним прихильником Бандери».

Також Качинський вважає, що його країна має почати блокувати відкриття наступних переговорних кластери з Україною про членство в ЄС. Він уточнив, що це не позиція партії, а його думка.

Умовами, які мають покращити відносини між Україною та Польщею, на думку Качинського, є «визнання Україною провини (у подіях 1943 року на Волині), вибачення та поховання всіх жертв».