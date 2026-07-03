Україна запропонувала Польщі «пакет антикризових кроків» для покращення відносин. Серед них — зустрічі МЗС та істориків

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським запропонував Польщі «пакет антикризових кроків» для врегулювання відносин між країнами.

Про це Сибіга написав у соцмережі X.

За словами міністра, йдеться про консультації між Міністерствами закордонних справ Польщі й України, зустріч істориків, які займаються темою Другої світової війни, а також залучення релігійних лідерів до двостороннього діалогу.

Сибіга наголосив, що Польща є одним із ключових партнерів України, а обидві країни мають спільного ворога — Росію.

«Настав час відкласти емоції. Ми маємо достатньо мудрості, уроків спільної історії та політичної волі, щоб не дозволити Москві радіти напруженню між двома найближчими сусідами», — написав він.

Міністр також заявив, що за останні півтора року Київ і Варшава досягли «значного прогресу» у вирішенні чутливих історичних питань. Зокрема, розблокували проведення ексгумацій і відновили роботу конгресу істориків.

За його словами, Україна відкрита до «рівноправного і чесного діалогу» та продовжить надавати дозволи на пошукові й ексгумаційні роботи.

Окремо Сибіга запевнив польську сторону, що найменування одного з українських військових підрозділів іменем УПА «не мало жодного антипольського підтексту».

«Ми поважаємо історію інших народів і очікуємо від наших партнерів такого самого ставлення до нашої власної історії та незалежності», — зауважив український міністр.

Під час зустрічі очільники МЗС Польщі й України також обговорили ситуацію на фронті, військово-технічну співпрацю, підготовку до саміту НАТО, спільні проєкти з відбудови України, розвиток прикордонної інфраструктури та прискорення митних процедур.

Крім того, Сибіга подякував Польщі за швидку реакцію на випадки ненависті та ксенофобії щодо українців у країні, а також зазначив, що Варшава підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну в зміцненні її обороноздатності.