Експремʼєр Польщі Моравецький передав український орден Ярослава Мудрого до музею жертв Волинської трагедії

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький віддав свій орден Ярослава Мудрого, який отримав від України на початку повномасштабного вторгнення, у Музей пам’яті жертв Волинської трагедії в польському Холмі.

Про це він повідомив на пресконференції 30 червня, передає RMF24.

«Нехай ця нагорода стане символом пам’яті про десятки тисяч невинних поляків, жорстоко вбитих під час Волинської різанини. Якщо корумпована українська еліта не здатна цього зробити, я зроблю це за них», — сказав Моравецький.